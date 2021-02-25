Самарские студенты запустят экспериментальную ракету собственной сборки в апреле

Работы по созданию экспериментальной ракеты нового поколения «Capella-МЛ» ведут студенты Самарского университета им. C.П. Королева. Они надеются завершить работы над аппаратом и пусковой установкой к середине марта.

Провести запуск ракеты участники студенческого конструкторского бюро (СКБ) RocketLAV рассчитывают в апреле, приурочив его к 60-летию первого полета человека в космос. Запуск должен пройти на испытательном полигоне в Чапаевске, передает volga.news.

Фото: ssau.ru

Проект Capella получил имя в честь самой яркой звезды в созвездии Возничего. Это будет ракета нового поколения, включающая в себя несколько модификаций.

«Главная особенность нового проекта — в том, что это полностью оригинальная разработка, созданная студентами почти с нуля, с минимальной опорой на опыт предыдущих проектов», — цитирует издание релиз Самарского университета.

Активную поддержку студенческой инициативы оказывает ракетно-космический центр «Прогресс». Предприятие помогло с организацией запуска, а специалисты РКЦ «Прогресс» консультируют студентов в сфере подготовки ракеты, ее систем, пусковой установки.