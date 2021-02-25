Теннисист Аслан Карацев намерен выступить на Олимпиаде в Токио

Российский теннисист Аслан Карацев, занимающий 42-ю строчку в рейтинге ATP, заявил о намерении выступить на летних Олимпийских играх в Токио.

«В Токио я хотел бы сыграть, скорее всего, выступлю там. А в ближайших планах — Доха, Дубай и Майами», — сказал Карацев.

Аслан Карацев, Даниил Медведев и Андрей Рублев (слева направо). Фото: ausopen.com

Ранее 27-летний теннисист впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В шаге от финала Australian Open в Мельбурне Карацев уступил сербу Новаку Джоковичу.

Подробнее о выступлении российских теннисистов на турнире в Австралии читайте в материале «Реального времени».