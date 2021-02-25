В Казани частично ограничат движение по улице Новаторов

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани в связи со строительством водопровода и хозяйственно-бытовой канализации частично ограничат движение по автомобильной дороге по улице Новаторов. Соответствующее распоряжение №828р опубликовано в сборнике документов мэрии города.

С 1 марта по 8 апреля будет недоступен для движения проезд возле домов №1а и №4а, а также возле дома №63 по улице Николая Ершова. С 8 апреля по 10 мая ограничение движения будет действовать напротив этих зданий.

скриншот/Яндекс.Карты

Напомним, с сегодняшнего дня в Казани из-за строительства второй линии метро ограничено движение транспорта по улице Юлиуса Фучика.



Татьяна Демина