В Казани из-за строительства метро ограничат движение транспорта по улице Юлиуса Фучика

В Казани введут ограничение движения транспорта по улице Юлиуса Фучика. Оно начнет действовать 25 февраля.

Недоступен для автомобилей и прочего транспорта будет проезд по улице Юлиуса Фучика возле дома №1 по улице Чингиза Айтматова, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ограничение связано с работами по выносу газопровода из зоны строительства станции метро. Оно продлится до 31 мая.

скриншот/Яндек.Карты

Также в Казани в связи со строительством второй линии метро до 27 апреля закрыт для движения проезд по улице Чингиза Айтматова возле дома №1 по улице Чингиза Айтматова и строения №90б по улице Юлиуса Фучика.

Напомним, в связи со строительством станции метро «100 лет ТАССР» в Казани с 29 января временно изменена схема движения общественного транспорта по улице Юлиуса Фучика. Автобусы и троллейбусы будут объезжать участок от дома №135 до улицы Ломжинской.

Татьяна Демина