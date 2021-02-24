В Казани из-за строительства метро ограничат движение транспорта по улице Юлиуса Фучика
В Казани введут ограничение движения транспорта по улице Юлиуса Фучика. Оно начнет действовать 25 февраля.
Недоступен для автомобилей и прочего транспорта будет проезд по улице Юлиуса Фучика возле дома №1 по улице Чингиза Айтматова, сообщается на сайте мэрии Казани.
Ограничение связано с работами по выносу газопровода из зоны строительства станции метро. Оно продлится до 31 мая.
Также в Казани в связи со строительством второй линии метро до 27 апреля закрыт для движения проезд по улице Чингиза Айтматова возле дома №1 по улице Чингиза Айтматова и строения №90б по улице Юлиуса Фучика.
Напомним, в связи со строительством станции метро «100 лет ТАССР» в Казани с 29 января временно изменена схема движения общественного транспорта по улице Юлиуса Фучика. Автобусы и троллейбусы будут объезжать участок от дома №135 до улицы Ломжинской.
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