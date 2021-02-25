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В Челнах в отделе полиции умер задержанный

13:23, 25.02.2021
В Челнах в отделе полиции умер задержанный
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах в отделе полиции №4 «Электротехнический» умер задержанный мужчина. Причина смерти выясняется.

Челнинца задержали за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ). Мужчину доставили в отдел полиции после того, как его лежащим в подъезде обнаружила местная жительница. Она и вызвала правоохранителей, пишут «Челнинские известия».

В отделе полиции мужчина не подавал признаков жизни, полицейские вызывали скорую помощь, сотрудники которой констатировали смерть задержанного.

По данному факту начата служебная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подобный инцидент был и в Оренбурге. Там в полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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