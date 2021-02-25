В Челнах в отделе полиции умер задержанный
В Набережных Челнах в отделе полиции №4 «Электротехнический» умер задержанный мужчина. Причина смерти выясняется.
Челнинца задержали за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ). Мужчину доставили в отдел полиции после того, как его лежащим в подъезде обнаружила местная жительница. Она и вызвала правоохранителей, пишут «Челнинские известия».
В отделе полиции мужчина не подавал признаков жизни, полицейские вызывали скорую помощь, сотрудники которой констатировали смерть задержанного.
По данному факту начата служебная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
Подобный инцидент был и в Оренбурге. Там в полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым