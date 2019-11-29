Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения. Следственные органы уже начали проверку.

«Подтверждаем, что следственные органы Оренбургской области начали проверку по сообщению из полиции о том, что в отделе полиции скончалась доставленная за правонарушение девушка», — сообщили «РИА Новости» в СК по региону.

По информации источника информагентства, девушку доставили в отдел полиции за побои сожителя. «Она была доставлена в отдел полиции за побои, которые нанесла сожителю. Конфликт в семье произошёл на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения. В ее отношении проводилась проверка по статье «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», — рассказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке ночью в местный травмпункт ворвались несколько человек и набросились с кулаками на двоих мужчин. Дерущиеся даже сломали дверь. В Сети также появилась информация о том, что в драке участвовал действующий сотрудник полиции. Пытался ли он просто разнять мужчин или все-таки являлся участником побоища, предстоит выяснить МВД по Башкирии, которое уже начало следственную проверку.

