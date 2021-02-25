В 2021 году правительство России выделит на новую программу поддержки бизнеса 7,8 млрд рублей

В текущем году на новую льготную кредитную программу, направленную на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0 правительство России направит 7,8 млрд рублей. Деньги выделят из резервного фонда Кабмина.

«Благодаря этой поддержке предпринимателям будет проще взять кредит по низкой ставке — 3%, причем в течение первых шести месяцев можно будет не платить ни проценты, ни основную сумму долга», — передает ТАСС слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По прогнозам правительства, помощью по новой программе смогут воспользоваться около 75 тыс. российских предпринимателей. В основном, это отрасли, которые тяжелее остальных восстанавливается из-за последствий коронакризиса, в том числе сферы общественного питания, культуры, спорта, развлечений и другие.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее СМИ сообщали, что правительство России подготовило новый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В списке инициатив значатся возобновление кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат, списание задолженности по налогам предприятиям из невосстановившихся отраслей.

Татьяна Демина