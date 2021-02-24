Татарстанца признали виновным в совершении четырех преступлений, в том числе в убийстве

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане 32-летний мужчина признан виновным в четырех преступлениях: в покушении на изнасилование (ч 3. ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ), в убийстве, сопряженном с изнасилованием (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК), в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК) и в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК). Дело рассматривает Верховный суд республики.

Присяжные заседатели признали достаточными для вынесения обвинительного вердикта доказательства его вины, собранные следственными органами, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Татарстану.

Уголовное дело завели после того, как вечером 7 июля 2012 года в лесопосадке рядом с дорогой Арск — Большая Атня обнаружили тело 24-летней девушки со следами удушения и сексуального насилия. В этот день она возвращалась со встречи выпускников и села в неустановленную машину, водитель которой, предположительно, и совершил преступление.

Только в прошлом году по результатам ольфакторной экспертизы удалось подтвердить причастность обвиняемого к преступлениям. Он учился с потерпевшей в одном техникуме и жил напротив остановки, где она села в машину.

Фото: Максим Платонов (архив)

На приглашение явиться на следственные действия обвиняемый с кулаками набросился на полицейских, после чего на него возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Татарстанец свою вину не признал. В ближайшее время суд на основании обвинительного вердикта вынесет приговор.



Напомним, по версии следствия, обвиняемый подвозил девушку домой, а по пути решил изнасиловать ее и свернул с дороги. Потерпевшая открыла дверь машины и на ходу выпрыгнула из нее, но попала под колеса автомобиля. Обвиняемый остановился и решил завершить задуманное, но девушка оказала сопротивление, после чего тот задушил ее. Затем он похитил у нее украшения, телефон и фотоаппарат на общую сумму 23 тыс. рублей и скрылся.

Татьяна Демина