В Татарстане мужчина обвиняется в убийстве девушки, выпрыгнувшей из его автомобиля

В Татарстане 32-летний житель Атнинского района обвиняется в покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ ) девушки, ее убийстве (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), краже ее вещей (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



По версии следствия, 8 июля 2012 года мужчина подвозил свою знакомую, направляющуюся в Арский район РТ. По пути он решил изнасиловать девушку и свернул с дороги. Потерпевшая открыла дверь машины и на ходу выпрыгнула из нее, но попала под колеса автомобиля.

Обвиняемый остановился и решил завершить задуманное, но девушка оказала сопротивление, после чего тот задушил ее. Затем он похитил у нее украшения, телефон и фотоаппарат на общую сумму 23 тыс. рублей и скрылся.

Фото: realnoevremya.ru

Причастность обвиняемого к указанным преступлениям установлена в 2020 году благодаря запаховым следам, обнаруженным на срезах ногтей с рук потерпевшей.

При доставлении к следователю мужчина оказал оперативникам сопротивление и ударил полицейского кулаком по лицу и шее.

Обвиняемый свою вину в содеянном не признал. На данный момент он заключен под стражу.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в Верховный суд РТ для рассмотрения по существу.

В начале ноября в Татарстане муж на почве ревности пытался задушить свою супругу, после чего, решив, что убил ее, покончил с собой.



Татьяна Демина