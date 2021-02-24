Высокий суд Лондона отклонил иск «Татнефти» к Коломойскому и Боголюбову на $294 млн

Высокий суд Лондона отклонил иск компании «Татнефть» о взыскании $294,3 млн с украинских бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других за ущерб, причиненный при поставках нефти в адрес «Укртатнафты» в 2009 году. Об этом пишет ТАСС.

Применение нормы о трехлетнем сроке исковой давности в соответствии с российским законодательством говорит о том, что срок исковой давности «Татнефти» истек. Эта норму не следует отклонять как несовместимую с английским публичным порядком, следует из решения судьи. В самой компании решение посчитали «односторонним и предвзятым».

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Юристы «Татнефти» обратили внимание на то, что в решении не дали оценку ряду фундаментальных вопросов, которые были поставлены перед судом. Прежде всего в отношении самого факта хищения денежных средств, принадлежащих «Татнефти», несмотря на то, что ответчики косвенно признали свое участие в нем. Сейчас компания изучает возможности по подаче апелляции на данное решение и принятию иных мер по взысканию похищенных средств.

«Татнефть» инициировала разбирательство в Англии против Боголюбова, Коломойского, а также Александра Ярославского и Павла Овчаренко весной 2016 года. По мнению компании, они мошенническим путем присвоили деньги за поставки нефти в адрес Кременчугского НПЗ («Укртатнафта») в 2009 году. Свой ущерб «Татнефть» ранее оценила в $334,1 млн плюс проценты. В данном решении суда сумма ущерба уменьшили до $294,3 млн.

В ноябре прошлого года Высокий суд Лондона отклонил жалобу Украины по спору вокруг Кременчугского НПЗ, таким образом подтвердив постановление о приведении в исполнение решения на $112 млн в пользу ПАО «Татнефть».

