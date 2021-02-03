Россия возобновляет ж/д сообщение с Белоруссией и авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

Россия с 15 февраля возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Так, из Москвы в Баку будет два рейса в неделю, из Москвы в Ереван — четыре рейса в неделю.

Кроме того, с 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество авиарейсов Москва — Минск с трех до пяти в неделю и возобновлено воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю соответственно. Увеличат количество рейсов по маршруту Москва — Бишкек с одного до трех рейсов в неделю.

Фото: Максим Платонов

С 8 февраля возобновляется и пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск — Москва — Минск и по маршруту Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.

Напомним, что с 27 января Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. С 8 февраля из Москвы также будут доступны полеты в Грецию и Сингапур.

В связи с распространением «британского» штамма коронавируса недавно Россия продлила приостановление авиасообщения с Великобританией до 16 февраля.