В 2021 году в Татарстане оздоровят более 5,8 тыс. гектаров леса

В текущем году в лесах Татарстана планируются санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 5 818 га. Особое внимание будет уделено участкам с повышенной рекреационной нагрузкой (рядом с автодорогами, населенными пунктами и соцобъектами).

«Цель данного вида работ — сохранение биологической устойчивости насаждений, предупреждение широкого развития патологических процессов в лесу, снижение ущерба от вредителей и болезней», — сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства РТ.

Фото: Олег Тихонов (архив)

После санитарных рубок в лесах проведут очистку и подготовку почвы для восстановительных мероприятий. Лесовосстановление пройдет по региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экология».

Напомним, в Татарстане в 2021 году закупят 67 единиц лесокультурной и лесопожарной техники по нацпроекту «Экология» в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан».



Татьяна Демина