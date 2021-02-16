В Татарстане по нацпроекту «Экология» в 2021 году закупят лесокультурную и лесопожарную технику

В Татарстане в 2021 году закупят 67 единиц лесокультурной и лесопожарной техники по нацпроекту «Экология» в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан». Об этом сообщает Минлесхоз РТ.



В республике закупят 13 лесопосадочных машин, 11 лесных плугов, 15 лесных культиваторов, десять пожарных автоцистерн, 13 малых лесопатрульных комплексов и пять универсальных лесопожарных комплексов. Помимо этого, будет закупаться 248 единиц противопожарного оборудования.

Фото: mil.ru

Напомним, нацпроекты реализуются в России с 2019 года. В июле прошлого года сообщалось, что в Татарстане в рамках национального проекта «Экология» провели работы по естественному лесовосстановлению на площади 850 га. В 2019 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», который, в свою очередь, входит в нацпроект, удалось восстановить 2 304,6 га леса.

Маргарита Головатенко