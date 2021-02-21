Жителям Зеленодольска с 1 марта отменят льготы на проезд до Казани
С 1 марта два зеленодольскиих автобусных маршруты прекратят осуществление перевозок граждан по социальному проездному. Об этом сообщается на сайте ЗПАТП.
Перевозки льготной категории граждан отменяются по следующим межмуниципальным маршрутам:
- №104 «Казань — Зеленодольск»;
- №104а «Остановочный пункт г. Зеленодольск — Казань — Остановочный пункт г. Зеленодольск»
Предприятие отмечает, что это вынужденная мера. Она связана с тем, что Миндортранс Татарстана отказался компенсировать в полном объеме перевозчику расходы за перевозку граждан по единому месячному социальному проездному билету.
Предприятие отмечает, что с начала года оно, несмотря на отсутствие компенсации за выполняемую работу, продолжало обслуживать население.
Позже перевозчик добавил, что по совместному решению ЗПАТП и главы Зеленодольского района, мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева льгота на маршрутах №104 и №104а продолжит действовать для студентов.
Напомним, с 1 марта в Казани при оплате наличными в автобусе, метро, троллейбусе и трамвае стоимость проезда составит 35 рублей.
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