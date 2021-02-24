Застройщики Татарстана «раскрыли» счета эскроу на 7,3 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан занял четвертое место в России по сумме средств, перечисленных с «раскрытых» счетов эскроу: после завершения строительства объектов застройщики перечислили или направили на погашение полученных ими кредитов 7,3 млрд рублей.

Количество счетов эскроу также увеличилось в 6,5 раза и составило 11 тысяч. Отмечается, что к началу 2021 года Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по показателям проектного финансирования.

В прошлом году в Татарстане объем средств на счетах эскроу увеличился почти в семь раз — до 35,8 млрд рублей. Республика занимает пятое место в России по объему средств на таких счетах, сообщили в Нацбанке по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

Фото: Максим Платонов (архив)

На 1 января текущего года в Татарстане общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных застройщиками с банками, составил 62,6 млрд рублей. За год он вырос в 2,7 раза.



По данным на 7 февраля, в республике по схеме проектного финансирования возводится 1,34 млн кв. м жилья. Это приблизительно 68% от всех строящихся домов.

Татьяна Демина