К «Тресту Камдорстрой» постучался банк с иском о несостоятельности

Строителя аэропортов и дорог уличили в несостоятельности

ПАО «Акибанк» заявило о намерении подать иск о банкротстве крупного татарстанского АО «Трест Камдорстрой». Сообщение об этом опубликовано в едином реестре юридически значимых сведений. Сам иск пока не поступил в Арбитражный суд Татарстана, размер долга в сообщении также не указан.

«Трест Камдорстрой» является одной из крупнейших стройкомпаний Татарстана — в профильном рейтинге аналитической службы «Реального времени» занимает пятое место по величине выручки. По итогам 2019 года компания зафиксировала выручку в 5,26 млрд рублей и чистую прибыль в 23 млн рублей.

Компания известна не в последнюю очередь как подрядчик на работах в аэропортах Татарстана и за его пределами. Как сообщается на сайте треста, компания ранее проводила работы в Международном аэропорту «Казань», занималась реконструкцией аэродромной базы ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», работала в аэропорту «Красноярск» и многих других по всей России.

ПАО «Акибанк» заявило о намерении подать иск о банкротстве крупного татарстанского АО «Трест Камдорстрой». Фото: ПАО «Акибанк»

Также компания занимается дорожным строительством — среди проектов упоминаются строительство и ремонт участков трассы М-7, автодороги ОЭЗ «Алабуга», а также Большое Казанское кольцо (правда, еще те участки, над которыми работали в начале 2010-х).

Ежегодно компания получает госконтракты на суммы в несколько миллиардов рублей. По итогам 2020 года «Трест Камдорстрой» выиграл тендеры на 1,6 млрд рублей, годом ранее — на 2,9 млрд рублей. Вместе с тем именно госконтракты принесли компании печальную известность в федеральных СМИ. Это было связано с тем, что Федеральная антимонопольная служба выявила сговор между «Камдорстроем» и связанной с компаниями бизнесмена Аркадия Ротенберга «Трансстроймеханизацией». Общая сумма выявленных конкурсов, по подсчетам антимонопольщиков, составила почти 25 млрд рублей. При этом обе компании воспользовались программой смягчения ответственности и сознались в сговоре. Ведомство не сообщало, какое именно наказание было назначено.

Полный состав акционеров компании не раскрывается, однако, как ранее писало «Реальное время», основным владельцем является бизнесмен Евгений Шишканов. При этом компания создавалась при участии опального бывшего министра транспорта Татарстана Владимира Швецова.

Компания создавалась при участии опального бывшего министра транспорта Татарстана Владимира Швецова. Фото: stroi.mos.ru

Долги за срыв сроков

В ПАО «Акибанк» и АО «Трест Камдорстрой» не ответили на запросы «Реального времени» о причинах готовящегося иска и позициях по нему. Более того, в картотеке Арбитражного суда также нет информации о других судебных разбирательствах с «Акибанком» в качестве истца и трестом в качестве ответчика. Вместе с тем один судебный процесс все же проливает свет на взаимоотношения банка и треста и возможную причину долга.

Речь идет об иске от ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства» к ПАО «Акибанк» о взыскании 11,3 млн рублей. Как следует из документов суда, иск связан с госконтрактом на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, который исполнял как раз «Трест Камдорстрой». Стоимость контракта составляла 727 млн рублей.

Как следует из данных по госконтракту, выполнен он был успешно, но не в срок: имела место просрочка, за которую заказчик потребовал с треста 11,3 млн рублей неустойки. В связи с этим казенное учреждение потребовало взыскать эту сумму через банк, который выдавал банковскую гарантию по контракту.

Как следует из данных по госконтракту, выполнен он был успешно, но не в срок: имела место просрочка, за которую заказчик потребовал с треста 11,3 млн рублей неустойки. Фото kamdorstroy.ru

Банк в досудебном порядке в выплате отказал — как сказано в документах суда, «по причине отсутствия надлежащего расчета суммы». Вопрос надлежащего расчета стал причиной целого ряда судебных разбирательств в трех инстанциях, и уже в 2020 году суд встал на сторону госзаказчика: с банка взыскали те самые 11,3 млн рублей.

Добавим, что, согласно госконтракту, ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства» начисляло «Тресту Камдорстрой» и другие неустойки в размере около 7,2 млн рублей — уже за ненадлежащее исполнение контракта, однако в иске к «Акибанку» они не упоминаются.

Александр Артемьев