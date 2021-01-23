В Казани вновь сняли «загоревшийся» трамвай

Вечером в пятницу пользователи соцсетей вновь сняли трамвай, у которого сильно искрился токоприемник. Очевидцы решили, что это еще один пожар на этом виде транспорта.

Заметили инцидент водители возле на Третьей транспортной дамбе.

«Сегодня на Ветеринарке сгорел очередной трамвай. Никого уже не удивляет подобная новость, к сожалению, это стало обычным явлением в Казани», — подписал видео автор.

Напомним, за последние полгода в столице Татарстана участились случаи возгорания в трамваях. Блогер Илья Варламов уже предлагал сделать горящий трамвай новым символом Казани. Последний случай произошел 5 января.