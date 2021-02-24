Госдолг России за 2020 год увеличился на 5,4 трлн рублей

По итогам 2020 года государственный долг России вырос на 5,4 трлн рублей (39,9%), до 18,99 трлн рублей. Как сообщила Счетная палата, госдолг составил 17,8% ВВП.

Показатель вырос за счет внутреннего госдолга — тот увеличился на 4,6 трлн рублей, до 14,8 трлн рублей. Внешний долг в иностранной валюте подрос на $1,9 млрд, до $56,8 млрд.

67% госдолга приходится на государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте ($38,3 млрд), 31% — на долг по госгарантиям в иностранной валюте ($17,68 млрд).

Напомним, в 2020 году чистый отток капитала из России достиг $47,8 млрд. По сравнению с предыдущим годом он вырос в 2,2 раза — за 2019 год этот показатель составил $22,1 млрд.

Аналитики подсчитали, что на 1 октября 2020 года госдолг Татарстана составил 96,8 млрд рублей. За 9 месяцев он вырос на 3,3%. В рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки республика занимает 47-е место.

