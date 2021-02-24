Еще одну участницу митинга в Челнах наказали исправительными работами

В Набережных Челнах суд наказал участницу несанкционированного митинга обязательными работами на срок 30 часов. Информация опубликована на сайте городского суда.

Сообщается, что девушка 23 января на площади «Азатлык» проигнорировала требование сотрудников полиции о прекращении незаконного митинга. За это ее и задержали.

Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, что несанкционированная субботняя акция проходила во многих городах России, в том числе в Казани. Ранее сообщалось, что Следком РФ возбудил 20 уголовных дел после акций 23 января.

Ольга Плешкова