ВОЗ: пандемия коронавируса завершится не скоро

Пандемия коронавируса не завершится в течение нескольких месяцев, для этого предстоит пройти долгий путь, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Пандемия завершится, когда будет достаточный уровень иммунитета и когда будет введена в оборот вакцина от коронавируса. Вуйнович обратила внимание на то, что вирус не намерен никуда уходить, он останется здесь, как и другие вирусы.

Фото: realnoevremya.ru

«Мы должны научиться жить с этим вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью», — передает ТАСС ее слова.

Путь к завершению пандемии коронавируса представитель ВОЗ сравнила с марафоном.

За последние сутки в России выявили 26 338 новых случаев коронавируса, выздоровели 17 247 человек. Число зараженных выросло до 2 295 654 человек, а выздоровевших — до 1 778 704 человек.



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 62 739 306 человек, 1 459 318 человек умерли.



Татьяна Леухина