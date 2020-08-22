В ВОЗ рассказали, когда закончится пандемия COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассчитывают, что пандемия коронавируса завершится менее чем за 2 года.

Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что сейчас на помощь в борьбе с COVID-19 приходят технологии, которые помогают его остановить, передает «РИА Новости».

«Так что у нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за 2 года», — заявил он, сравнив ситуацию с COVID-19 с эпидемией «испанского» гриппа в 1918 году.

Ранее ВОЗ развеяла популярный миф о заражении коронавирусом. Там заявили, что не знают ничего о случаях передачи COVID-19 через еду.