«Газпром» приступил к восстановительным работам после взрыва на газопроводе в Оренбургской области

«Газпром трансгаз Екатеринбург» приступил к работам по восстановлению газопровода в Оренбургской области после аварии.

«Подразделения и техника «Газпром трансгаз Екатеринбург» прибыли на место и приступили к восстановительным работам», — цитирует ТАСС службу по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трангсгаз Екатеринбург».

Напомним, в Оренбургской области в результате взрыва на газопроводе повредились два магистральных трубопровода. Утечку газа удалось ликвидировать. Газ пустили по запасной схеме. Из-за взрыва был прекращен транзит газа в Казахстан через ГИС Алексеевка. В ходе взрыва на газопроводе никто не пострадал. Газоснабжение жителей продолжает осуществляться из баллона газопровода «Оренбург — Новопсков».

Маргарита Головатенко