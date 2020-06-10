Адиль Ширинов рассказал, когда будет выполнен первый заказ по производству Aurus

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Гендиректор ООО «Аурус» Адиль Ширинов рассказал, что к концу ноября на предприятии бренда в Елабуге будет сварен первый кузов российского люксового автомобиля Aurus. А вот первый заказ по автомобилям марки будет выполнен в мае 2021 года.

Он рассказал, какие детали в «русском роллс-ройсе» будут российскими: кузов, двигатель, коробка передач, мультимедийная система.

«Кожаную отделку и деревянные панели мы делаем совместно с нашими итальянскими партнерами, которые славятся своим опытом на весь мир. Мы не собираемся шарахаться от импорта — используем все лучшее, что есть», — сказал Ширинов в интервью «Коммерсанту».

Топ-менеджер добавил, в начале елабужское предприятие начнет производить седан Senat. После этого будет освоено и производство внедорожника Komendant. Лимузины будет производить НАМИ. Минивэн Arsenal и кабриолет пока не являются коммерческими моделями.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров уже говорил, что в ноябре 2020 года в Елабуге начнется производство российских автомобилей люксового сегмента Aurus.