Украина подала в ЕСПЧ против России очередной иск

Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) очередной иск против России, в котором обвинила Москву в «политических убийствах оппонентов», однако в заявлении не содержится конкретных обвинений, сообщает ТАСС.



По утверждению украинской стороны, убийства со стороны России «являются постоянной административной практикой», а «операции по целенаправленному убийству предполагаемых оппонентов российского государства совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны — члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта».

В заявлении сказано, что административная практика в России заключается в непроведении расследований операций по убийству и в организации операций, направленных на противодействие усилиям по поиску ответственных лиц.

Со стороны Украины это уже девятое обращение в отношении РФ. Ранее Украина подавала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России после инцидента в Керченском проливе.

Маргарита Головатенко