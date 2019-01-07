Украина подала иск против России в ЕСПЧ из-за инцидента в Керченском проливе

Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России после инцидента в Керченском проливе.

«Правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января 2019 года полноценное заявление по делу номер 55855/18. Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли...» — написал заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина в Facebook.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных украинских корабля пересекли государственную границу России около Керчи. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Суда были задержаны, а моряки арестованы на два месяца.

В конце декабря французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выступили с совместным заявлением, в котором призвали Москву освободить украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе.