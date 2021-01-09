На Украине произошел взрыв на магистральном газопроводе

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

На Украине недалеко от села Калайдинцы в Полтавской области на магистральном газопроводе произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба АО «Лубнигаз».

Отключены от газоснабжения оказались следующие населенные пункты: Лазирки, Новооржицке, Раёзеро, Тарасенкове, Вишня, Яблоко, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новый, Загребельный, Тимки, Пилиповичи, Несено-Руставец, Полуниевка.

Фото: pixabay.com

Как сообщается на Facebook-cтранице компании, на месте аварии работают две экстренные бригады.



В сентябре 2020 года в Тюмени на втором этаже пятиэтажного дома взорвался газ, в результате чего два человека пострадали. Возгорания не произошло.



Татьяна Демина