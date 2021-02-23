Россияне назвали главные качества настоящего мужчины

Фото: Максим Платонов (архив)

По мнению 19% россиян, самые ценные качества в мужчинах — это честность, искренность и прямота. Еще 14% опрошенных считают, что это надежность, уверенность и постоянство, а 9% уверены, что это мужчина должен быть порядочным и справедливым.

Основная обязанность настоящего мужчины, по мнению 18% россиян, беречь семью, участвовать в ее жизни и заботиться о ней, выяснили в ходе опроса аналитики ВЦИОМ.

Защитником, ровно как порядочным и достойным человеком мужчину видят 8% респондентов. Еще 5% считают, что он должен быть ответственным. Посадить дерево и построить дом, отвечать за свои слова и поступки мужчина должен по версии 4% россиян.

В топ-3 настоящих мужчин по версии жителей России вошли актер театра и кино Василий Лановой, президент России Владимир Путина и актер Константин Хабенский.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее Специалисты службы государственной статистики по Татарстану составили демографический портрет татарстанского мужчины. По данным на начало 2020 года, средний возраст жителя республики — 37 лет, продолжительность жизни — 69,7 года.



Татьяна Демина