Эксперты составили демографический портрет татарстанца

Специалисты служба государственной статистики по РТ составили демографический портрет татарстанского мужчины.



По данным на начало 2020 года, средний возраст жителя республики — 37 лет, продолжительность жизни — 69,7 лет. Удельный вес мужчин в общей численности населения — 46,3%. На тысячу мужчин приходится 1 158 женщин (в городской местности — 1 193, в сельской –1 049).

Мужчин трудоспособного возраста (16-60 лет) в Татарстане на начало 2020 года было 1,1 млн человек, то есть 62,7%. Моложе трудоспособного возраста в республике 21,7% татарстанцев, старше трудоспособного — 15,6%. На начало 2020 года в Татарстане проживало 1,8 млн мужчин.

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Ранее «Реальное время» сообщало, что средняя продолжительности жизни жителей Нижнекамского района Татарстана составляет 75,5 года. Через 3 года она должна увеличиться до 78 лет. Ожидается, что средняя продолжительность жизни нижнекамцев к 2030 году составит 80 лет.

Маргарита Головатенко