Эксперты рассказали, как злоумышленники узнают персональные данные россиян

Основным источником персональных данных россиян для злоумышленников служат бреши в безопасности компаний, страницы граждан в социальных сетях и мошеннические сайты. Имена и телефоны могут быть получены и в результате утечки.

Утечки данных россиян могут происходить также из небольших онлайн-магазинов или других сервисов, где у клиентов запрашивают их персональные данные, рассказал «РИА Новости» ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Эксперты отмечают, что мошенники могут иметь «своего» человека в банках, финансовых организациях, страховых компаниях, который «сливает» всю необходимую информацию о гражданах. Персональные данные, полученные преступным путем, злоумышленники могут продавать другим лицам.

Россияне сами могут предоставить мошенникам свои данные, заполнив форму на фишинговом сайте или разместив фотографии документов и банковских карт в интернете.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее эксперты рассказали, какую информацию собирают различные программные обеспечения (ПО) о пользователях. Среди них набираемый владельцем компьютера или ноутбука текст, записи с микрофона и другие данные.

Татьяна Демина