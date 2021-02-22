Эксперты рассказали, какую информацию о пользователе собирают компьютеры

Фото: Максим Платонов (архив)

Эксперты рассказали, какую информацию собирают различные программные обеспечения (ПО) о пользователях. Среди них набираемый владельцем компьютера или ноутбука текст, а также записи с микрофона.

Операционные системы также собирают сведения о геолокации пользователя, состоянии его устройства и активности пользования им, в том числе информацию об установленных и используемых приложениях. Доступны для третьих лиц даже названия Wi-Fi-сетей поблизости и имена пользовательских файлов.

Помимо этого компьютер отслеживает поисковые запросы пользователей, анализирует их почтовую переписку, рассказал агентству «Прайм» директор компании «Антифишинг» Сергей Волдохин.

Все перечисленные данные устройство собирает с целью формирования портрета пользователя, чтобы персонализировать предложение, отмечают эксперты.

Фото: Максим Платонов (архив)

Чтобы обезопасить свои пользовательские данные, специалисты рекомендуют использовать на компьютере средства для дополнительного шифрования данных, устанавливать только проверенные приложения и сервисы и внимательно изучать соглашения.



Также следует очищать историю, кэш, cookie, использовать длинные и уникальные пароли для каждой учетной записи и включить двухфакторную аутентификацию (2FA) для сервисов и приложений.

Ранее эксперт рассказала, как обнаружить шпиона в смартфоне, и дала советы, как обезопасить устройство.

Татьяна Демина