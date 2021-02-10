УНИКС дома обыграл питерский «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС дома обыграл питерский «Зенит» (59:58) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Казанская команда мощно начала игру и уже на старте повел в счете с разницей +9. Питерцы смогли отыграться, а к большому перерыву вышли вперед — 37:31.

Во второй половине встречи соперники снизили темп. В медленном течение игры преуспели казанцы. Все решил капитан хозяев Джамар Смит, который при счете 57:58 реализовал двухочковый бросок и принес победу своей команде.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Джордан Морган, набравший 18 очков и забравший 12 подборов под щитом.

Это уже восьмая подряд победа УНИКСа в рамках Единой лиги ВТБ.

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 59:58 (18:22, 13:15, 10:9, 18:12)

Самые результативные:

УНИКС: Джордан Морган (18+12 подборов), Айзея Кэнаан (12)

«Зенит»: Матеуш Понитка (17+6 подборов), Артурас Гудайтис (15), Кей Си Риверс (11+5 подборов)