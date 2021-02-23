Исследование: большая часть российских школьников считает героями своих родителей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В России 26,2% школьников считают героями своих родителей, дедушек и бабушек. На втором месте в этом рейтинг персонажи кино и мультфильмов (Железный Человек, Человек-паук и Наруто).

Участников Великой Отечественной войны и современных военных своими героями назвали 5,4 российских школьников, пишет RT со ссылкой на данные анкетирования, проведенного организаторами Российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» и проектом «Мотивирующие цифровые уроки».

Попали в «геройский» список советский космонавт Юрий Гагарин (3% голосов), президент России Владимир Путин (2,6%), врачи (2,4%), сотрудники МЧС и полицейские (2,1%) и спортсмены и зарубежные актёры (2%).

Девятое место в топ-10 героев разделили учителя, советский маршал Георгий Жуков, русский полководец Михаил Кутузов и Владимир Ленин (1% голосов). Замкнула рейтинг партизанка Зоя Космодемьянская (0,7%).

Фото: pixabay.com

При этом 23,4% опрошенных учеников 6-11 классов не смогли определиться с тем, кого они считают своими героями.

Татьяна Демина