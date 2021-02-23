«Справедливая Россия» официально объединилась с партиями «За правду» и «Патриоты России»

Новая политическая партия «Справедливая Россия — За правду» выбрала руководство. В понедельник на съезде делегаты партии проголосовали за председательство Сергея Миронова.

Сопредседателями партии, как и ожидалось, стали Захар Прилепин и Геннадий Семигин. До объединения они возглавляли партии «За правду» и «Патриоты России» соответственно.

Кроме того, тайным голосованием избран президиум центрального совета партии, сообщает пресс-служба СР.

Напомним, о планах объединиться лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объявили в конце января.

Политолог Дмитрий Журавлев в интервью «Реальному времени» говорил, что новая партия создается в пользу Прилепина: «А вот в пользу кого получится — это другой вопрос. Люди, которые захотят голосовать за Миронова, могут не захотеть голосовать за Прилепина, и наоборот. Не хотят взрослые люди из поклонников Миронова уже слышать острых слов — они слышали их очень много и раньше. А для молодежи, как я сказал, слова Прилепина недостаточно острые».