«Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении

Лидеры трех партий –«Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» — подписали манифест об объединении. Церемония подписания прошла в четверг в Государственном музее современной истории России. Об этом сообщает ТАСС.



Документ включает в себя «12 принципов правды, патриотизма и справедливости». Принципы подразумевают усиление роли государства в экономике, развитие прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение ответственности за коррупционные преступления, повышение МРОТ, пенсий и социальных пособий, постепенный отказ от ЕГЭ и бюджетную децентрализацию.

По словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, подписание манифеста — историческое событие, которое положило начало объединению всех левых политических сил. Цель объединения — «как минимум второе место» на выборах в Госдуму.