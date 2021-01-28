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«Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении

14:28, 28.01.2021 2
«Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении
Фото: pixabay.com

Лидеры трех партий –«Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» — подписали манифест об объединении. Церемония подписания прошла в четверг в Государственном музее современной истории России. Об этом сообщает ТАСС.

Документ включает в себя «12 принципов правды, патриотизма и справедливости». Принципы подразумевают усиление роли государства в экономике, развитие прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение ответственности за коррупционные преступления, повышение МРОТ, пенсий и социальных пособий, постепенный отказ от ЕГЭ и бюджетную децентрализацию.

По словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, подписание манифеста — историческое событие, которое положило начало объединению всех левых политических сил. Цель объединения — «как минимум второе место» на выборах в Госдуму.

Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:40
    Если там Миронов, ничего хорошего из этого не выдет. Потихоньку ляжет под едросню. И остальных подложит. Это тоже самое , что кпрф и лдпр.
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    Анонимно 15:11
    Полностью с Вами согласен!
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