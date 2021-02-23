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В Татарстане обещают сильный ветер, гололедицу и до -39°С

05:20, 23.02.2021
В Татарстане обещают сильный ветер, гололедицу и до -39°С
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане во вторник, 23 февраля, ожидается северо-восточный умеренный ветер, местами сильный с порывами до 15—18 м/с.

В республике будет переменная облачность, ночью местами возможен небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр РТ.

Максимальная температура воздуха днем -22—27˚С. Утром минимальная температура может достигать -28—33˚С, при прояснениях до -34—39˚С.

Фото: pixabay.com

Напомним, вчера синоптики прогнозировали дневные колебания температур воздуха от -18°С до -23°С.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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