В Татарстане обещают сильный ветер, гололедицу и до -39°С
В Татарстане во вторник, 23 февраля, ожидается северо-восточный умеренный ветер, местами сильный с порывами до 15—18 м/с.
В республике будет переменная облачность, ночью местами возможен небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр РТ.
Максимальная температура воздуха днем -22—27˚С. Утром минимальная температура может достигать -28—33˚С, при прояснениях до -34—39˚С.
Напомним, вчера синоптики прогнозировали дневные колебания температур воздуха от -18°С до -23°С.
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