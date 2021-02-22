Синоптики Татарстана прогнозируют умеренный ветер и до -23°С днем
В понедельник, 22 февраля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Утром местами возможен туман.
Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха в республике будет колебаться от -18°С до -23°С. В Казани метеорологи обещают от -19°С до -21°С. В Набережных Челнах температуры составят 18-22 градуса мороза.Общество Татарстан
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