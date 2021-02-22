Новости общества

07:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Синоптики Татарстана прогнозируют умеренный ветер и до -23°С днем

05:31, 22.02.2021
Синоптики Татарстана прогнозируют умеренный ветер и до -23°С днем
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 22 февраля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Утром местами возможен туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха в республике будет колебаться от -18°С до -23°С. В Казани метеорологи обещают от -19°С до -21°С. В Набережных Челнах температуры составят 18-22 градуса мороза.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также