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Группа Daft Punk объявила о распаде

18:32, 22.02.2021
Группа Daft Punk объявила о распаде
Фото: скриншот

Французский электронный дуэт Daft Punk объявил о распаде, выложив отрывок из фильма 2006 года Electroma. В этот ролик музыканты добавили картинку с надписью «1993—2021».

Просуществовавший 28 лет проект действительно закрывается, подтвердила агент группы Кэтрин Фрейзер, пишет Pitchfork.

В ролике под названием «Эпилог» (Epilogue) к восьмиминутному фрагменту из фильма 2006 года Electroma они добавили экран с надписью «1993—2021» — годами существования группы. Агент музыкантов Кэтрин Фрейзер подтвердила Pitchfork эту информацию, но не назвала точной причины.

ОбществоКультура
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