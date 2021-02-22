Цена на медь впервые с 2011 года превысила $9 тысяч за тонну

Цена меди в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $9,294 тысячи за тонну.

Последний раз выше 9 тысяч долларов США стоимость этого металла поднималась в сентябре 2011 года. Таким образом, котировки превысили максимум почти за 10 лет.

Ранее заместитель генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Олег Брагин на выездной сессии Веронского евразийского экономического форума в Екатеринбурге прогнозировал уверенный рост цен на медь до 2030 года.

Напомним, в 2020 году был зафиксирован резкий рост золота. К началу осени котировки достигли рекордных 2000—2100 долларов за тройскую унцию. За прошлый год Россия увеличила экспорт золота в семь раз. За этот период из страны вывезли 211,4 тонны драгоценного металла.

