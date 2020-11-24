Экспорт российского золота в 2020 году вырос в семь раз

Экспорт российского золота за 9 месяцев года вырос в семь раз. За этот период из страны вывезли 211,4 тонны драгоценного металла. Это в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года.

Объем экспорта вырос почти в семь раз — с 1,8 млрд до 12,13 млрд долларов.

Это связано с ростом котировок золота на мировых рынках, поскольку мировые инвесторы хотят вкладываться в более стабильный актив из-за общей волатильности как валют (доллара и евро), так и других биржевых активов, в частности нефти и газа.



Фото: pxhere.com

В начале года золото стоило свыше $1 600 за тройскую унцию, к разгару первой волны пандемии коронавируса в апреле рыночная стоимость золота достигла $1 700 и после кратковременной лихорадки, которую вызвала распродажа золотых активов, все лето продолжала расти.



К началу осени котировки достигли рекордных 2000—2100 долларов за тройскую унцию. Сейчас стоимость стабилизировалась, но золото по-прежнему торгуется в районе $1 900.



Подробности — в материале «Реального времени».