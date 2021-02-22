Главы МИД Польши и Украины попросили Байдена остановить «Северный поток — 2»

Главы МИД Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба призвали «использовать все средства», чтобы остановить проект «Северный поток — 2». Об этом они заявили в обращении, которое направили американскому президенту Джо Байдену. Письмо опубликовано в журнале Politico.



«Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта. В этом вопросе США продолжают оставаться критически важными», — приводит слова из письма RT.

По заявлениям глав МИД, Россия «использовала одно из самых мощных орудий — зависимость соседей от энергоснабжения, особенно природного газа».

В письме отмечается, что Германия может выражать свою позицию касательно строительства газопровода, и, тем не менее, «такие проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений».

Фото: скриншот / nord-stream2.com

В то же время компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала запрос на незамедлительное вступление в силу разрешения на строительство газопровода в водах ФРГ. Подачу запроса от оператора можно расценивать как реакцию на жалобу немецких экологических организаций на строительство газопровода. Они опротестовали решение BSH о выдаче разрешения на строительство «Северного потока — 2» в водах Германии. После жалобы вступление в силу решения ведомства было приостановлено.

Ранее сообщалось, что Газпром ждет ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» уже в 2021 году.

Маргарита Головатенко