В Челнах прошли благотворительные гонки на «Кубок Салавата»

В Набережных Челнах состоялся благотворительный гоночный турнир «Кубок Салавата», названный в честь известного татарского певца Салавата Фатхутдинова.

Данные гоночные соревнования проходят с 1998 года и состоялись в юбилейный, 25-й раз. В нем приняли участие 28 спортсменов. Заезды проходили в классах «1400» (победителем стал Василий Кораблев) и «1600» (Олег Жаворонков). Также участники соревновались в классе «Свободный».

Фото: nabchelny.ru

«Кубок Салавата» — единственное благотворительное соревнование по автогонкам на территории России. По итогам соревнований челнинскому Дому ребенка был передан сертификат на сумму 100 000 рублей. Эта сумма была сформирована из призового фонда турнира и стартовых взносов участников.

Напомним, ранее сын Салавата Фатхутдинова победил на этапе Кубка России по ледовым гонкам.

Фото: nabchelny.ru