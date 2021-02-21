Жириновский предложил ограничить вес россиян и чиновников

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничения по весу для российских чиновников и всех жителей страны. По его словам, государство тратит много средств на граждан с избыточным весом.

«Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов», — цитирует политика «РИА Новости».

Для российских чиновников Жириновский предложил установить верхнюю границу по весу в 100 килограмм. «А если 120, 150, что это такое вообще?", — выразил он недовольство.

Лидер ЛДПР также выступил с инициативой просвещения жителей страны о ведении здорового образа жизни, чтобы предотвратить рост числа граждан, страдающих ожирением.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году эксперт ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Смирнова заявила, что ожирение распространено во всех регионах России: избыточная масса тела наблюдается более чем у половины населения каждого субъекта.

Отметим, что люди с ожирением подвержены высокому риску летального исхода при COVID-19: при индексе массы тела (ИМТ) 30—34 летальность составляет 8,9%, при ИМТ 35—39 — 11,5%, при ИМТ более 40 — 13,5%.



Татьяна Демина