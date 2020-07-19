Эксперт: во всех регионах России более половины жителей имеют лишний вес

Эксперт ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Смирнова утверждает, что ожирение распространено во всех регионах России. Избыточная масса тела наблюдается более чем у половины населения каждого субъекта, уверена она.

«Безусловно, есть регионы, в которых доля граждан с ожирением ниже среднего, где-то выше, но в целом по стране картина такая», — приводит RT слова специалиста.

По данным Минздрава России за 2019 год, самая высокая распространённость ожирения наблюдалась в Алтайском крае — 5 539,4 случая на 100 тысяч жителей.

Далее идут Ямало-Ненецкий АО (3 527,2), Тюменская (2 860,2), Курганская (2 714) и Самарская (2 667,1) области.

Самой низкой долей жителей с ожирением может похвастаться Приморье, где зафиксировано 549,2 случая на 100 тыс. населения.

За Приморским краем следуют Еврейская АО (685,4), Калининградская область (665,5), Кабардино-Балкария (618,1) и Москва (607,7).

Всего в 2019 году в России было зарегистрировано 2,1 млн пациентов с ожирением. Это на 172 тыс. больше, чем годом ранее.