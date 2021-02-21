В Челнах мужчина подал в суд на поликлинику за удаленный зуб сына
В Набережных Челнах мужчина подал в суд иск к детской стоматологической поликлинике №1, в которой его несовершеннолетнему сыну, по его утверждению, ошибочно удалили постоянный зуб.
Он планирует взыскать с медучреждения компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей, сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.
В судебном заседании представители детской стоматологии иск челнинца не признали.
Набережночелнинский суд назначил судмедэкспертизу, чтобы проверить доводы мужчины об оказании некачественных медицинских услуг и лечения в детской стоматологической поликлинике №1.
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