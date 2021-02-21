Собираемый в Татарстане Aurus начнут продавать в ОАЭ в конце года

Фонд Tawazun, участвующий в проекте производства русских люксовых автомобилей Aurus, планирует запустить продажи уже в этом году. К концу 2021 года планируется поставлять машины в страны Ближнего Востока и в Северную Африку.

«Tawazun доволен сотрудничеством, даже планирует начать продажи в конце этого года уже в Эмиратах. Ну и постепенно расширяя рынки сбыта, имея хаб в Эмиратах, на весь Ближний Восток и Северную Африку», — передает ТАСС слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Мантуров добавил, что на данный момент в ОАЭ уже сертифицированы седан и лимузин Aurus, и в ближайшее время планируется сертификация удлиненного седана, спрос на который есть в ОАЭ. Более того, в Эмиратах «очень ждут появления в следующем году уже серийного производства SUV».

Напомним, что сегодня в Абу-Даби открылась выставка вооружения IDEX-2021. В рамках этой выставки президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с исполнительным директором Tawazun Тареком Абдул Рахимом Аль Хосани.



Запустить производство Aurus в Елабуге планировалось в первой половине 2021 года.