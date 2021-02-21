Татарстанские предприятия участвуют в одной из крупнейших мировых выставок вооружения

Фото: представлено пресс-службой Президента Татарстана

Сегодня в столице ОАЭ Абу-Даби открылась 15-я международная выставка вооружений IDEX-2021. Это одна из крупнейших в мире выставок, где демонстрируются новейшие технологии в наземном, морском и воздушном секторах обороны. Она продлится до 24 февраля.

Россия в 2021 году, по традиции, широко представлена на IDEX. На российском стенде представлены такие компании, как ГК «Ростех», Рособоронэкспорт, Концерн «Алмаз-Антей», Концерн «Калашников», Военно-промышленная компания, «Росэлектроника», Концерн «Техмаш», Казанский пороховой завод, АО «Радиозавод», Корпорация «Проект-техника»,

Научно-производственное предприятие «Рубин» и ряд других. Предприятия из Татарстана впервые приняли участие в этой выставке в далеком 1995 году.



В 2021 году российские оборонные предприятия представляют более 400 экспонатов. Например, среди них боевая машина пехоты «Бумеранг», новый автомат КОРД калибров 7,62 мм и 5,45 мм, ЗРС «Антей-4000" и С-400 «Триумф», ЗРК «Викинг» и «Тор-М2КМ», комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Купол-ПРО». Из моделей авиационной техники Россия представит многоцелевой сверхманевренный истребитель СУ-35, транспортно-десантный вертолет Ми-38Т. В военно-морской части экспозиции будут показаны модели патрульного корабля проекта 22160 и малого ракетного корабля проекта 22800Э «Каракурт-Э».

Президент Татарстана Рустам Минниханов традиционно в числе почетных гостей. Сегодня сразу после открытия форума он уже навестил российский стенд, встретился с министром МВД Узбекистана и провел беседу с Главным исполнительным директором

холдинга Тавазун Тареком Абдул Рахимом Аль Хосани, обсудив перспективы инвестиционного сотрудничества. Например, в беседе упоминались ООО «Эйдос», КАМАЗ и другие возможные «точки приложения» совместной работы.

