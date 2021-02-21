Уехавший из Казани муж Нюши станет российским представителем концертного агентства Berin Iglesias

Бывший чиновник мэрии Казани Игорь Сивов объявил, что стал партнером концертного холдинга Berin Iglesias. Муж певицы Нюши утверждает, что будет отвечать за развитие бизнеса в России.

«В России я буду развивать их направления, включая спортивное международное агентство», — написал Сивов в Instagram. Контракт он заключил в Дубае.

При этом он не уточнил, позволит ли новый статус оставаться на посту советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Напомним, с 2016 года Игорь Сивов занимает высокий пост в FISU и живет преимущественно в Швейцарии, где расположена штаб-квартира организации. До этого он два года руководил аппаратом исполкома Казани.