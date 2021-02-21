Новости общества

12:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Уехавший из Казани муж Нюши станет российским представителем концертного агентства Berin Iglesias

11:58, 21.02.2021 1
Уехавший из Казани муж Нюши станет российским представителем концертного агентства Berin Iglesias
Фото: instagram.com/igorsivovv

Бывший чиновник мэрии Казани Игорь Сивов объявил, что стал партнером концертного холдинга Berin Iglesias. Муж певицы Нюши утверждает, что будет отвечать за развитие бизнеса в России.

«В России я буду развивать их направления, включая спортивное международное агентство», — написал Сивов в Instagram. Контракт он заключил в Дубае.

При этом он не уточнил, позволит ли новый статус оставаться на посту советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Напомним, с 2016 года Игорь Сивов занимает высокий пост в FISU и живет преимущественно в Швейцарии, где расположена штаб-квартира организации. До этого он два года руководил аппаратом исполкома Казани.

Общество Татарстан Сивов Игорь Вениаминович
комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также