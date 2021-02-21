Около трети россиян одобряет внедрение беспилотных авто в повседневную жизнь

Фото: Максим Платонов (архив)

Опрос показал, что 57% россиян ожидают наступления эры беспилотных автомобилей в течение ближайших 10 лет. При этом активное использование таких машин поддерживают лишь около 31%.

Среди граждан России большее доверие к беспилотникам проявляют мужчины, передает ТАСС. Среди мужчин активных сторонников оказалось 37%, против 26% среди женщин.

Молодежь от 18 до 34 лет поддерживает появление автомобилей беспилотников, за высказались 33%. В категории старше 55 лет к беспилотникам позитивно относятся 27% респондентов.

Исследование проводилось в 2020 году в России, США, Германии, Великобритании, Италии, Южной Корее, Таиланде и Бразилии, авторы опросили более 7 тыс. человек, представлявших разные социально-демографические группы. В России опрос организовала компания «Ромир», глобально же его проводило сообщество исследовательских организаций GlobalINR.

Напомним, КАМАЗ активно работает над грузовыми беспилотниками уже несколько лет. В 2020-ом челнинский автогигант представил бескабинный грузовик. Машина получила название «КАМАЗ-3373 Челнок». Она уже зарегистрирована и готова к массовому производству.

