В Казани сотрудники ГИБДД задержали автомобилиста с признаками наркотического опьянения — видео

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В Казани сотрудники ГИБДД провели рейд с целью предупреждения нарушений управления автомобилем в нетрезвом виде, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Большинство казанских автомобилистов прошли проверку алкотестером.



В ходе профилактического мероприятия Госавтоинспекция Казани задержала водителя с признаками наркотического опьянения. Его отправили на экспертизу.

В ходе рейда сотрудники ГИББД выявили автомобилистов, управлявших машиной без водительских прав, полиса ОСАГО, а также нарушения правил перевозки детей.

В ходе профилактического рейда по предупреждению управления автомобилем в нетрезвом состоянии сотрудники Госавтоинспекции Казани составили в обшей сложности 83 административных материала.

Отмечается, что в прошлом году по вине пьяных водителей на дорогах погибли более 50 человек.

Также в Казани на днях прошел рейд ГИБДД с целью предупреждения нарушений в области пассажирских перевозок общественным транспортом города, в ходе которого составили 28 административных материалов.



Татьяна Демина