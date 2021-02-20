Госавтоинспекция Казани выявила нарушения в работе общественного транспорта города

Фото: Максим Платонов

В пятницу, 19 февраля, Госавтоинспекция Казани провела два рейда: по выявлению нетрезвых водителей и по нарушениям в работе общественного транспорта города.

Так, в ходе рейда с целью предупреждения нарушений в области пассажирских перевозок сотрудники ГИБДД составили 28 административных материалов, в том числе за управление транспортом без полиса ОСАГО, с «тонировкой» на передних стеклах. Среди нарушений также:

16 связаны с управление общественным транспортом с техническими неисправностями, при которых его эксплуатация запрещена (ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ);

три нарушения сопряжены с управлением транспортом с заведомо неисправными тормозами, рулем или сцеплением (ч. 2 статьи 12.5 КоАП РФ).

В ходе профилактического рейда по предупреждению управления автомобилем в нетрезвом состоянии сотрудники Госавтоинспекции Казани составили 83 административных материала. В частности два нарушения касались непосредственно управления машиной в пьяном виде (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ).

Фото: Максим Платонов

Еще четырех водителей сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ), сообщает ОГИБДД УМВД России по Казани.

Татьяна Демина